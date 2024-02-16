Третья штурмовая бригада ВСУ, переброшенная в Авдеевку, сообщает, что Авдеевский коксохимический завод - ее "новый дом".

"По 60 авиационных бомб - днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и нашествия пехоты противника. Оккупанты применяют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Ядовитый смог распространяется по всей территории завода", - описывает ситуацию бригада.

И спрашивает, "ничего не напоминает?", очевидно, имея в виду укрытие "Азова" на мариупольской "Азовстали".

Коксохимзавод находится к северу от зоны, где прорвались российские войска, угрожая окружить подразделения ВСУ в южной части города.

Ранее в 3-й штурмовой бригаде ВСУ заявили, что в Авдеевке не осталось ни одной целой подготовленной позиции.

Напомним, накануне укрепрайон "Зенит" к югу от Авдеевки был захвачен РФ.

О том, что происходит в Авдеевке, мы рассказывали в отдельном материале.