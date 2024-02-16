Украинские военные паблики называют российские КАБы (управляемые авиабомбы) одним из главных факторов продвижения РФ в Авдеевке.

По городу и району за 2,5 суток было сброшены около 250 КАБов, пишет "Николаевский ванек". А также тысячи снарядов и сотни FPV-дронов.

Украинский военный, специалист по дронам Сергей "Флеш" Бескрестнов пишет, что "КАБам все равно из какой ты штурмовой и прошел ли ты Q курс ССО".

Говорит, эти 500 кг бомбы "нас буквально ровняли с землей".

"И прямые попадания это не вся проблема, их взрыв дает сильные контузии и каждый прилет это десятки и сотни 300", - пишет "Флеш".

Он считает, что F16 были бы полезны в таких условиях.

В сети публиковали видео с Авдеевского коксохимического завода, где укрывается 3-я штурмовая. Разрушенное предприятие находится под постоянными обстрелами российских управляемых авиабомб.

Ранее 3-я штурмовая сообщила, что укрывается в Авдеевском коксохимическом заводе, по которому постоянно сбрасывают КАБы.

Также в 3-ей штурмовой бригаде сообщили, что они местами находится в окружении в Авдеевке.

Напомним, что вчера вечером командующий Александр Тарнавский сообщил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.