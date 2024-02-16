ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона "Зенит", что на юге от Авдеевки.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский в своём телеграм-канале.

"После многих месяцев противостояния командование ОСГВ приняло решение отойти с позиции "Зенит" на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки", - написал Тарнавский.

Он заверил, что занятие этих позиций россиянами - лишь тактический манёвр, который не предоставит РФ стратегического преимущества и не меняет ситуацию на этом направлении в целом.

"Сейчас продолжаются перегруппировка войск, пополнение припасов и обустройство подразделений на новых позициях. Происходит плановое усиление подразделений", - сообщил Тарнавский.

Отметим, сами военные говорили, что с "Зенита" их никто не выводил - отряды выбирались сами, под российским огнём и с большими потерями.

Накануне Тарнавский сообщал, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая.