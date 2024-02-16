Во время отхода с позиций в Авдеевке часть бойцов ВСУ попали в плен.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем телеграм-канале.

"С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. При необходимости они отходят на новые позиции. К сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен", – написал он.

Сегодня вечером российские паблики опубликовали видео, как утверждается, с пленным украинским офицером, который заявил, что его взяли в плен на железнодорожном вокзале в Авдеевке.

Напомним, ранее Тарнавский подтвердил отступление ВСУ из укрепрайона "Зенит", что на юге от Авдеевки.

Также в сети появлялись кадры, как украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.