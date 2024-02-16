В Авдеевке есть позиции, на которых шестеро военнослужащих ВСУ сдерживают атаки около сотни российских военных.

Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр ВСУ Максим Жорин в своем телеграм-канале.

"Чтобы понимали распределение сил: есть некоторые позиции, где держат оборону шесть украинских воинов, а штурмуют - около сотни (россиян)", - говорится в сообщении.

Также, по словам Жорина, россияне несут огромные потери.

"Всего удалось уничтожить уже более четырех тысяч российских военных", - пишет замкомандира 3-й ОШБр.

Напомним, ранее в 3-й ОШБр ВСУ заявили, что соотношение сил в районе Авдеевки один к семи, а сама ситуация в этом районе - "критическая".

Кроме того, как сообщалось, 3-я штурмовая бригада в Авдеевке местами находится в окружении.

Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.