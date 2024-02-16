Выход из города. Появилось видео отступления из Авдеевки бронетехники ВСУ со следами ударов
Опубликовано видео, как украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки.
Ранее мы публиковали видео панорамы Авдеевки.
Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное командование заявило, что ВСУ в Авдеевке начали отход на более выгодные позиции. В то же время подтвердилась информация о переброске подкреплений в город. 3-я штурмовая бригада заявила, что была срочно перекинута в Авдеевку.
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