Что происходит в Авдеевке после того, как Украина заявила о выходе из города?

1. Судя по заявлению генерала Александра Тарнавского, личный состав украинских сил уже выведен из Авдеевки. Российские телеграм-каналы утверждают, что успели выйти далеко не все и часть подразделений ВСУ в городе остается, пытаясь пробиться к своим. Публикуются видео с пленными.

Украинские военные также дают понять, что отход проходит с тяжелыми боями и потерями.

"Войска, как сказано, осуществляют "относительно контролируемый уход" оттуда. О, сколько всего прячется за этой скупой фразой! Сколько жизни проносится за долю секунды перед глазами участников этого относительно контролируемого ухода! Не передать ни словами, ни красками", - написал воюющий экс-нардеп Игорь Луценко.

2. Главный вопрос - куда отходят сейчас ВСУ. Как одна из версий, в российских военных пабликах обсуждается линия от коксохимзавода (данных о его сдаче пока нет) до деревни Ласточкино (на карте).

При этом видно, что эта линия уже подвергается угрозе по флангам, поскольку российские войска продвинулись дальше к северу и югу от этой гипотетической линии.

То есть, не исключено, что позиции для отхода отодвинут еще дальше на запад. Но пока с украинской стороны никакой информации на этот счет не поступало.

3. В этом же разрезе остается неясной судьба АКХЗ на северо-западной окраине города.

Завод, который в теории можно удерживать достаточно долго, "подвешен" на западную дорогу через Орловку, которую российские войска явно будут пытаться перерезать и уже сейчас ее наверняка плотно простреливают. Кроме того, они уже вышли к заводу с юга, а также "нависают" на северо-востоке.

То есть, существует риск, что коксохим окажется в окружении, если российские войска продолжат развивать наступление в Авдеевке такими же темпами.

Украина пока не комментировала, будет ли дальше удерживаться завод. Базирующаяся там 3-я штурмовая бригада в целом заявила об отходе, но не упоминала при этом АКХЗ. Кроме того, там наверняка были и другие подразделения ВСУ.

Да и российские источники ничего не сообщают о том, что украинские силы отходят с предприятия.

К слову, по данным российских источников, операцией в Авдеевке командует российский генерал Андрей Мордвичев, которые известен тем, что руководил штурмом Мариуполя.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.