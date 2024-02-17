Третья штурмовая бригада ВСУ, которая находилась также и на Авдеевском коксохиме, тоже заявила об отходе.

"Отходим на подготовленные позиции, чтобы вернуться и нанести еще более сильный удар. Благодарю командование за взвешенное решение. Бой продолжается", - заявил командир бригады Андрей Билецкий.

Также он поблагодарил своих военных, которые "дали достойный бой врагу в Авдеевке, в условиях тотального количественного превосходства россиян в живой силе, в технике, в снарядах".

Билецкий не уточнил, оставляет ли Украина коксохимический завод, который пока не был окружен.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что во время отхода с позиций в Авдеевке часть бойцов ВСУ попали в плен.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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