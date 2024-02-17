Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

"Во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - сообщил генерал.

По его словам, идёт укрепление новых занимаемых позиций.

Добавил, что "жизнь военнослужащих – самая высокая ценность".

Также командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что военные вышли на заранее подготовленные позиции.

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками это единственно правильное решение.

Окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах", - Тарнавский.

Ранее Тарнавский заявил, что во время отхода с позиций в Авдеевке часть бойцов ВСУ попали в плен.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.