Украинский военный с позывным "Східний", воюющий в Часов Яре, заявляет, что город плохо укреплен перед угрозой наступления РФ.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Я далеко не эксперт в стратегии, но Часик точная копия Бахмута по подготовке к обороне в плане оборонительных сооружений, блиндажей, окопов - точнее их отсутствии. Пока враг вкапывается и заливается бетоном, минируя каждый куст, мы снова надеемся на фортецю из нескольких 4-х и 2-х этажек", - написал он.

Также, по его словам, россияне повышают дальность действия своих FPV-дронов. Кроме того, Часов Яр "планомерно разбирают артой".

"Пару дней назад прямой наводкой сожгли очередной транспорт, благо за минуты до, всех кто был внутри - спустились в подвал", - добавил Східний, уточняя, что прятать транспорт от российских ударов с каждым днем становится все труднее.

Напомним, украинские и западные военные аналитики писали об ухудшении для ВСУ ситуации к западу от Бахмута, в направлении Часов Яра.

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