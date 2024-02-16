Франция блокирует закупку Европой боеприпасов для Украины на мировых рынках - Politico
Франция блокирует закупку Европой боеприпасов для Украины на мировых рынках. Ее поддерживают Греция и Кипр.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
Париж хочет, чтобы заказы получали европейские производители оружия, чтобы оправдать наращивание своего производства.
Хотя на заседании Комитета по политике и безопасности большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных за пределами ЕС.
"Сделав немедленную поддержку Украины вторичной по отношению к цели создания военной промышленности ЕС, Франция подвергает себя обвинениям в бессердечии", - пишет издание.
Хотя ранее источники в Париже говорили, что не будут против таких закупок, если ЕС не сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов к марту. А этого, как уже официально заявили в руководстве ЕС, не произойдет.
Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне .
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