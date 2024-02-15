Объем российского производства оружия беспокоит европейских экспертов. По их мнению, он "намного больше, чем ожидалось".

Об этом пишет британская газета The Guardian.

В то время как Украина пытается найти боеприпасы, оружие и снаряжение для своей обороны, Россия в течение последних двух лет руководит масштабным ростом промышленного производства, который превзошел ожидания многих западных специалистов по планированию обороны, говорится в статье.

Общие расходы на оборону выросли до 7,5 % ВВП России, цепочки поставок были перестроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность многих ключевых товаров и обойти санкции, а заводы по производству боеприпасов, транспортных средств и оборудования работают круглосуточно, часто в обязательные 12-часовые смены с двойными сверхурочными, чтобы поддержать российскую военную машину в обозримом будущем.

Машинисты и сварщики на российских заводах, производящих военное оборудование, сейчас зарабатывают больше, чем многие "белые воротнички" - менеджеры и юристы, согласно анализу данных по труду в России.

Огромные российские инвестиции в вооруженные силы, которые, по прогнозам, в этом году станут самыми большими по отношению к ВВП со времен Советского Союза, беспокоят европейских военных экспертов. Они считают, что НАТО недооценивает способность России вести долгосрочное противостояние.

Одним из ключевых показателей для ведения артиллерийского конфликта является внутреннее производство снарядов, которое, по оценкам экспертов, составляет от 2,5 до 5 млн единиц в год.

Заместитель директора департамента политического планирования министерства обороны Эстонии Марк Рийсик назвал эти тенденции тревожными. Он подчеркивает, что в ближайшие год-два производство может превысить 4 млн единиц.

Это количество ставит Украину в невыгодное положение на фронте, где Россия имеет превосходство в артиллерийском огне как минимум три к одному, а зачастую и больше.

"Это намного больше, чем мы ожидали", - сообщил Рийсик о цифрах российского производства.

Ранее газета The Telegraph писала, что российское производство вооружений "оставляет Запад позади".

Между тем в РФ заявили, что собираются наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу миллиард долларов.