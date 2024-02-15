Белый дом подтвердил, что "угроза нацбезопасности", о которой предупредили Конгресс, касается якобы разрабатываемого РФ "оружия против спутников".

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Джо Байден указал своей команде на необходимость дипломатических контактов с РФ по поводу ситуации с предполагаемой угрозой нацбезопасности.

Кирби добавил, что Белый дом уже обсуждает с РФ информацию о предполагаемой новой угрозе нацбезопасности США.

Вчера стало известно, что председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил всем членам Конгресса для изучения разведданные о "серьезной угрозе национальной безопасности". Какого рода эта угроза, он публично не рассказал. Потом сообщалось, что эта угроза связана с Россией и космосом.

А СМИ написали, что разведка США сообщила о попытках России разработать ядерное оружие космического базирования.

В Кремле выступили с опровержением информации американской разведки о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе.