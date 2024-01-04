Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники Starlink с прямым подключением к смартфонам. Технология называется Direct to Cell.

"Это позволит смартфонам иметь связь в любой точке планеты", - заявил Илон Маск.

Он отметил, что такой интернет будет не очень быстрый, около 7 Мбит. Он поможет покрыть связью всю планету, но не будет конкурировать с наземными сотовыми сетями.

Уже в этом году планируется запустить функцию отправки сообщений, а в следующем - голосовые звонки и просмотр веб-страниц.

Ранее мы писали, что Илон Маск решил передать Пентагону контроль над частью Starlink, которую используют ВСУ. Он решил продать и передать полный контроль над некоторой частью оборудования Starlink и услуг Starlink американским военным с тем, чтобы больше самому не отвечать за границы и правила использования.

Перед этим в Сенате потребовали провести расследование в отношении Илона Маска и SpaceX из-за отключения Starlink в Украине.

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