The New Tork Times опубликовала статью об "угрозе нацбезопасности США", которая стала вчера главной темой комментариев американских политиков.

Ссылаясь на официальных лиц, проинформированных по этому вопросу, издание сообщило, что Соединенные Штаты проинформировали Конгресс и своих союзников в Европе о новых разведданных о российском ядерном потенциале, который может представлять международную угрозу.

"Официальные лица заявили, что новая разведка серьезна, но этот потенциал все еще находится в стадии разработки, и Россия его не развернула. Следовательно, по их словам, это не представляет серьезной угрозы Соединенным Штатам, Украине или европейским союзникам Америки", – говорится в статье.

Ссылаясь на источники, NYT заявила, что "новые разведданные связаны с попытками России разработать противоспутниковое ядерное оружие космического базирования".

Первым об этой угрозе заявил республиканец из Палаты представителей Майкл Тернер, который считается сторонником помощи Украине.

Поэтому некоторые официальные лица заявили изданию, что Тернер поднял шум, чтобы оказать давление на Палату представителей, чтобы она приняла запрос на дополнительное финансирование для Украины, который Сенат принял на этой неделе.

Напомним, что журналист Такер Карлсон заявил, что Путин применит ядерное оружие в случае необходимости удержания Крыма.