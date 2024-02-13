Европе стоит задуматься над созданием собственного ядерного оружия, поскольку последние заявления Дональда Трампа показали, что полагаться на ядерную защиту США не стоит.

Об этом в интервью Tagesspiegel заявила зампредседателя Европарламента и ведущий кандидат немецких социал-демократов на грядущих европейских выборах Катарина Барли.

На вопрос о том, нужно ли Евросоюзу собственное ядерное оружие, Барли ответила: "На пути к европейской армии это также может стать темой для обсуждения".

По Украине она сказала, что если США перестанут быть ее главным поставщиком оружия, то "Европе придется взять на себя эту ответственность".

"Если Путин публично ставит под сомнение территориальную целостность Польши и Литвы, это показывает, насколько бдительными мы должны быть", - заявила Барли и призвала серьезно относиться к угрозам Путина.

Напомним, недавно Дональд Трамп дал понять, что не станет защищать страны НАТО, если они не повысят свои расходы на оборону.

При этом его шансы на переизбрание растут. В докладе организации TIPP Insights говорится, что поддержка действующего президента Джо Байдена "значительно ослабла в последние три месяца, от него отвернулись избиратели в различных электоральных группах".