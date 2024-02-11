В НАТО и входящих в него странах отреагировали на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, который дал понять, что не стал бы защищать членов Альянса, которые мало тратят на оборону.

"Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску", - заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, слова которого цитируют западные СМИ, в частности, британская газета The Guardian.

В свою очередь в Польше считают, что Трамп "перешел границы".

"Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже "поощрит" Россию к конфликту и нападению, это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить", - сказал заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна в комментарии изданию Onet.

Он также добавил, что эту тему во вторник, 13 февраля, обсудит польское правительство.

Напомним, на предвыборном митинге в Южной Каролине Дональд Трамп рассказал, как, будучи президентом, угрожал другим членам НАТО, что США будут поощрять Россию "делать все, что она хочет" в Европе, если та не повысит свои расходы на оборону.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждают будущее Альянса без США в случае избрания президентом Трампа.

Также мы писали, что в Евросоюзе начали готовиться к последствиям выборов президента США, если на них победит Трамп.