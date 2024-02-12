Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики.

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.

Поддержка действующего президента "значительно ослабла в последние три месяца, от него отвернулись избиратели в различных электоральных группах", цитирует издание доклад организации TIPP Insights.

Они отмечают, что "шансы на возвращение Байдена в Белый дом в лучшем случае невелики" на фоне отрицательной динамики поддержки во многих демографических группах.

В ноябре 2020 года газета Washington Post назвала опрос IBD/TIPP самым точным из последних выборов, предсказав, что Байден победит Трампа во всенародном голосовании на четыре процента. Байден впоследствии одержал победу с перевесом в 4,5 процента.

Напомним, по данным недавних опросов, бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на пять процентов на гипотетических выборах президента США. Трамп получил бы 47% против 42% у Байдена. Однако если Трампа осудят за уголовное преступление, избиратели отдали бы Байдену 45%, а его республиканскому оппоненту - 43%.

Между тем в Евросоюзе уже начали готовиться к последствиям выборов президента США, если на них победит Трамп.