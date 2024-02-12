"Избиратели отвернулись". Аналитики считают, что у Байдена мало шансов переизбраться на второй срок
Шансы президента США Джо Байдена переизбраться на второй срок невелики.
Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на аналитиков.
Поддержка действующего президента "значительно ослабла в последние три месяца, от него отвернулись избиратели в различных электоральных группах", цитирует издание доклад организации TIPP Insights.
Они отмечают, что "шансы на возвращение Байдена в Белый дом в лучшем случае невелики" на фоне отрицательной динамики поддержки во многих демографических группах.
В ноябре 2020 года газета Washington Post назвала опрос IBD/TIPP самым точным из последних выборов, предсказав, что Байден победит Трампа во всенародном голосовании на четыре процента. Байден впоследствии одержал победу с перевесом в 4,5 процента.
Напомним, по данным недавних опросов, бывший президент США Дональд Трамп опережает действующего главу Белого дома Джо Байдена на пять процентов на гипотетических выборах президента США. Трамп получил бы 47% против 42% у Байдена. Однако если Трампа осудят за уголовное преступление, избиратели отдали бы Байдену 45%, а его республиканскому оппоненту - 43%.
Между тем в Евросоюзе уже начали готовиться к последствиям выборов президента США, если на них победит Трамп.