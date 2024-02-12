Польша через несколько лет может получить ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear sharing. Nuclear sharing (совместные ядерные миссии НАТО) - это соглашения США с несколькими странами Альянса о передаче их военно-воздушным силам в случае военной необходимости ядерных бомб с американских баз хранения в этих странах.

О перспективе получения оружия в эфире RMF FM заявил польский генерал, бывший начальник департамента по надзору за вооруженными силами в Бюро нацбезопасности Ярослав Крашевский.

Он назвал такой сценарий "вполне реальным".

На вопрос о затратности содержания такого оружия генерал ответил, что "у безопасности нет цены". И призвал польские власти всерьез заниматься этим вопросом в ближайшие годы, потому что "обычно на страны с ядерным потенциалом не нападают".

Концепция Nuclear sharing подразумевает, что страны - члены НАТО, не имеющие собственного ядерного оружия, могут не только получить ядерные бомбы, но также участвовать в планировании использования ядерного оружия Альянса.

Ранее сообщалось, что впервые за восемь лет Великобритания проведет испытания ядерной ракеты в Атлантике. Предыдущие испытания такого оружия англичане проводили в 2016 году, они закончились неудачно.

Недавно Дмитрий Медведев заявил, что в случае войны России с НАТО Москва сразу применит ядерное оружие, а воевать наземными силами, как в Украине, уже не станет. Вскоре после этого генсек НАТО сказал, что пока не видит "непосредственной угрозы" нападения РФ на страны Альянса.