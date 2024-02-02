Великобритания в ближайшие дни проведет испытания ядерной ракеты впервые за восемь лет.

Об этом, сообщает издание The Sun со ссылкой на свои источники.

По данным издания, носитель подводная лодка HMS Vanguard уже вошла в воды Атлантики. Трехступенчатая баллистическая ракета Trident-2 будет запущена по условной цели в океане.

Предыдущие испытания такого оружия англичане проводили в 2016 году, они закончились неудачно.

Ранее в The Daily Telegraph писали, что впервые за 15 лет США могут разместить свое ядерное оружие на территории Британии. США намерены разместить там ядерные боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. США вывели ядерные ракеты из Великобритании в 2008 году, посчитав, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась.

Мы также сообщали, что англичане успешно испытали лазерное оружие. Как было заявлено, это "оружие прямой видимости", которое "может поразить любую видимую цель", имеет "высочайшую точность" и низкие долгосрочные затраты - менее 10 фунтов за выстрел.

Напомним, что с осени 2022 года у Путина было три сценария ядерной войны.