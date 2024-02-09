Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) могла провести десятки кибератак, с помощью которых украла три миллиарда долларов для развития своей программы по созданию ядерного оружия. ООН ведет расследование.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на доклад организации.

Сообщается о 58 возможных кибератаках на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 годы. Также происходят нападения на оборонные компании и цепочки поставок.

По данным ООН, КНДР продолжает разработку ядерного оружия, производит ядерные расщепляющиеся материалы и добавила "тактическую атомную ударную подводную лодку" в свой арсенал.

Ранее мы писали, что КНДР пригрозила США ядерным ударом в ответ на заход американской стратегической подводной лодки в порт Пусан на юге Южной Кореи. В Минобороны КНДР заявляли, что повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в постановлении о национальной политике в области ядерных сил.

Также в КНДР говорили, что ядерная война на корейском полуострове неизбежна. Вопрос только в том, кто и когда ее начнет.