Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян "не намерен избегать войны с Южной Кореей".

Заявление прозвучало во время визита генерального секретаря Трудовой партии Кореи на главные заводы страны по производству боеприпасов, передаёт KCNA.

"Наконец-то настало историческое время, когда мы должны определить как самое враждебное к Корейской Народно-Демократической Республике образование под названием Республика Корея, которая в течение почти 80 лет с налитыми кровью глазами ведёт историю жестокого противостояния с целью свержения нашего государственного и общественного строя. Наша страна должна признать эту неизбежную и безвозвратную реальность такой, как она есть, и должным образом решить эту историческую проблему - активно справиться с новым этапом перемен и всесторонне противодействовать всему происходящему", - завил глава КНДР.

"Если Республика Корея решится направить вооружённые силы против КНДР или будет угрожать её суверенитету и безопасности, и такая возможность появится, мы без колебаний уничтожим РК, мобилизовав все средства и силы, которые есть в наших руках", - добавил Ким.

Накануне сестра Ким Чен Ына пригрозила ударами по территории Южной Кореи.

Мы также сообщали, что, по словам Ким Чен Ына, война на Корейском полуострове может начаться в любое время.