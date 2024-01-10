Ким Чен Ын. Фото - wallpaperaccess.com

Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян "не намерен избегать войны с Южной Кореей".

Заявление прозвучало во время визита генерального секретаря Трудовой партии Кореи на главные заводы страны по производству боеприпасов, передаёт KCNA.

"Наконец-то настало историческое время, когда мы должны определить как самое враждебное к Корейской Народно-Демократической Республике образование под названием Республика Корея, которая в течение почти 80 лет с налитыми кровью глазами ведёт историю жестокого противостояния с целью свержения нашего государственного и общественного строя. Наша страна должна признать эту неизбежную и безвозвратную реальность такой, как она есть, и должным образом решить эту историческую проблему - активно справиться с новым этапом перемен и всесторонне противодействовать всему происходящему", - завил глава КНДР.

"Если Республика Корея решится направить вооружённые силы против КНДР или будет угрожать её суверенитету и безопасности, и такая возможность появится, мы без колебаний уничтожим РК, мобилизовав все средства и силы, которые есть в наших руках", - добавил Ким.

Снимок сообщения KCNA

Накануне сестра Ким Чен Ына пригрозила ударами по территории Южной Кореи.

Мы также сообщали, что, по словам Ким Чен Ына, война на Корейском полуострове может начаться в любое время.

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