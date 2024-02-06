Россия, возможно, пытается помочь КНДР получить доступ к международной финансовой системе в обмен на ракеты и боеприпасы.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в разведках союзников США.

По данным издания, Москва разблокировала 9 миллионов долларов из 30 миллионов замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском банке. Эти деньги Пхеньян, предположительно, будет использовать для покупки нефти.

Подставная северокорейская компания недавно открыла счет в банке Южной Осетии. Таким образом РФ может помогать Пхеньяну обходить санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с КНДР.

Эксперты считают, что РФ оказывает эту помощь в обмен на поставки баллистических ракет и боеприпасов.

Недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что КНДР снабжает Россию снарядами лучше, чем Запад Украину. По его словам, Украина значительно увеличила производство и продолжает это делать, но без западной помощи сложно. Учитывая, что РФ нашла себе союзника в лице КНДР.

В начале ноября стало известно, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов. С августа в Россию было осуществлено около 10 поставок оружия и боеприпасов. КНДР также направила в РФ советников по использованию боеприпасов.