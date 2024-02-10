Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно готовиться к "десятилетиям" конфронтации с Россией.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

По его словам, в случае победы России в Украине Москва может атаковать другие страны, поэтому членам НАТО нужно активно готовиться к возможной конфронтации, "которая может длиться десятилетиями".

Он призвал инвестировать в военный потенциал НАТО, поскольку Россия уже готовит свою экономику к длительной войне.

Ранее он заявлял, что непосредственной угрозы другим странам НАТО со стороны России сейчас нет.

Путин в недавнем интервью Такеру Карлсону отверг планы нападать на страны Альянса. Он заявил, что территориальные претензии к странам НАТО со стороны России "абсолютно исключены".

Wall Street Journal заявлял, что в Евросоюзе опасаются возможной войны с РФ в случае успеха российских войск в Украине. Издание считает, что европейские чиновники меняют свой взгляд на конфликт - "с морального крестового похода на битву за самосохранение".

При этом по информации The Telegraph, обескровленная армия Великобритании не готова воевать с Россией. Ревизия показала, что армия Великобритании никогда не достигнет уровня должной оперативной готовности к боевым действиям или же стратегической готовности без срочных реформ, направленных на преодоление кризиса с набором персонала и скорейшее пополнение запасов оружия и боеприпасов.