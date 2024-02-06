"Обескровленные" вооружённые силы Великобритании не готовы воевать с Россией.

Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на обзор комитета по обороне Палаты общин за 2023 год.

Ревизия показала, что армия Великобритании никогда не достигнет уровня должной оперативной готовности к боевым действиям или же стратегической готовности без срочных реформ, направленных на преодоление кризиса с набором персонала и скорейшее пополнение запасов оружия и боеприпасов.

Так, на фоне растущего давления на экономику страны комитет обнаружил, что 1,95 миллиарда фунтов стерлингов, выделенные в бюджете прошлой весной, теперь могут быть использованы для покрытия дефицита в обороне.

В докладе также сообщается, что ВС Великобритании развёрнуты сверх своих возможностей и все подразделения небоеспособны, испытывают нехватку боеприпасов и теряют личный состав быстрее, чем набирают. Отмечается, что на каждые 8 ушедших человек приходится только 5 новых рекрутов.

При этом подчёркивается, что критическая нехватка боеприпасов и вооружений сложилась из-за слишком слабых производственных мощностей. Например: самый распространённый и необходимый снаряд калибра 155-мм способен производить единственный завод в стране.

Комитет по обороне сообщает, что без срочного вливания дополнительных средств в военное производство, "понадобятся годы", чтобы достичь необходимого уровня боевой готовности.

Ранее стало известно, что в случае войны более трети англичан могут стать уклонистами от мобилизации.

Как мы сообщали, англичан призвали готовиться к возможной наземной войне.