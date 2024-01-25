Начальник британского генштаба Патрик Сандерс призвал граждан готовиться к возможной большой сухопутной войне.

Об этом сообщает служба новостей ВВС.

Сандерс заявил на Международной конференции по бронетехнике в Лондоне, что Британия больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию и должна готовить "армию граждан", пока союзники на востоке и севере Европы готовятся к отражению российской угрозы, "закладывая фундамент для всеобщей мобилизации".

"Нам нужна армия, приспособленная к тому, чтобы быстро разрастись, чтобы выставить первый эшелон, обеспечить второй эшелон и обучить и снарядить армию граждан, которая пойдет следом. [Война в] Украине со всей жестокостью иллюстрирует тезис, что регулярные армии начинают войны, а армии граждан на них побеждают", - сказал Сандерс.

По его мнению, в ближайшие три года численность армии нужно нарастить с нынешних 73 тысяч до 120 тысяч, но и этого будет недостаточно.

"Подготовительные шаги к тому, чтобы наши страны могли, если понадобится, перейти в военный режим, сейчас не только желательны, но и необходимы. Мы не останемся неуязвимыми, и, как предвоенное поколение, мы тоже должны готовиться, и это должно быть делом всей нации", — заявил генерал.

Пресс-секретарь премьера Британии Риши Сунака заявил, что такие публичные рассуждения о гипотетических сценариях будущих войн вредны и отмел мысль о введении обязательной военной службы.

"Таких предложений нет. Правительство не намерено идти таким путем. Британские ВС имеют гордую традицию быть добровольными силами. Нет планов поменять это", - приводит его слова Sky News.

Напомним, ранее и в Германии говорили, что рассматривают переход на призывную армию.

Также недавно министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин предупредил граждан о вероятной войне.