Угроза национальной безопасности США, о которой заявили в Конгрессе и Белом доме, связана с Россией и космосом.

Об этом сообщает новостное агентсво Reuters со ссылкой на свои источники.

Напомним, тогда председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тёрнер предоставил членам Конгресса разведданные о "серьёзной угрозе национальной безопасности".

Два источника, знакомых с этим вопросом, и официальный представитель США сообщили, что угроза связана с РФ.

Перед этим Тёрнер направил письмо своим коллегам в Конгрессе, в котором говорилось, что неотложным вопросом является "дестабилизирующий иностранный военный потенциал".

Тем временем спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит причин для тревоги в свете этих утверждений об угрозе безопасности США.

Позже журналисты выяснили, что обсуждаемая политиками Белого дома и Конгресса загадочная угроза нацбезопасности США связана с желанием русских отправить ядерное оружие в космос.

Об этом сообщают ряд американских изданий со ссылкой на "источники, знакомые с обсуждениями".

При этом сообщается, что речь идет не о том, чтобы сбросить ядерное оружие на Землю, а, скорее, о его возможном использовании против спутников.

"Это очень тревожно и очень деликатно", - сказал один источник, назвавший это "большим делом".

Многие члены Конгресса назвали проблему серьезной, но не таковой, что могло бы вызвать общественную тревогу.

Накануне генсек НАТО снова заявил, что не видит "непосредственной угрозы" нападения РФ на страны Альянса.

Вместе с тем, по мнению The Economist, космическое противостояние США Китаю и России перестало быть научной фантастикой.

При этом целый ряд государств уже использует космос для военных целей.