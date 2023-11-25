В США зарегистрировали второй по мощности из когда-либо наблюдаемых космических лучей неизвестной природы. Его обнаружила международная группа ученых проекта Telescope Array.

Об этом сообщается на сайте Университета Юты.

Представитель Telescope Array в Университете Юты Джон Мэтьюз заявил, что специалисты проследили траекторию новой частицы, из которой состоит луч, до источника.

"Не удается выявить что-то с достаточно высоким уровнем энергии, чтобы ее произвести. Вот в чем загадка - что, черт возьми, происходит?" - сказал он.

В университете добавили, что в 1991 году в ходе эксперимента под названием "Глаз мухи" с помощью телескопической решетки площадью 700 квадратных километров были зафиксированы самые мощные в истории наблюдений космические лучи. Они состояли из частиц, которые исследователи назвали "О, мой бог". Астрофизики объяснили, что ничто в галактике не могло произвести такой поток, а энергия частицы оказалась выше, чем было теоретически возможно для космических лучей.

В мае 2021 года специалисты проекта Telescope Array обнаружили второй по силе поток космических лучей. В статье, опубликованной в ноябре 2023 года, говорится, что частицы получили название "Аматерасу". По мнению ученых, они могут следовать неизвестным науке законам элементарных частиц.

Ранее мы рассказывали, что астрономы обнаружили квазилуну, которая сопровождает планету Земля на протяжении более двух тысяч лет. Квазилуной является астероид, которому присвоили название 2023 FW13.

Также астрономы из Великобритании зафиксировали самый крупный космический взрыв в истории. Он произошел из-за поглощения сверхмассивной черной дырой огромного облака газа.