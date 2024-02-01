Война в космосе больше не научная фантастика: противостояние Китая и России Соединенным Штатам уже стало реальностью.

Об этом пишет британский журнал The Economist.

Издание приводит ряд фактов того, что целый ряд государств использует космос для военных целей.

"В октябре Россия запустила "Космос 2570", последнюю "матрешку" на орбиту: выпустила второй спутник, который затем выпустил третий. Для американского командования подобные вещи выглядят как испытание "машины-убийцы", то есть снаряда для уничтожения спутников.

Два недавно запущенных космических корабля-робота, уменьшенные версии космического челнока. Американский x37-b стартовал с мыса Канаверал 28 декабря (на фото). Китайский Шэньлун, или Божественный Дракон, был поднят на воду двумя неделями ранее.

28 января Иран заявил, что запустил три спутника; западные страны опасаются, что они могут быть использованы в их программе создания баллистических ракет", - говорится в публикации.

Генерал Джон Шоу, бывший заместитель главы Космического командования, утверждает, что мир вступил в "третью космическую эпоху".

Адмирал Кристофер Грейди, заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Америки, говорит еще более откровенно: "Космос стал нашей самой важной областью боевых действий".

Ранее мы писали, что США собираются за десять следующих лет в четыре раза увеличить число спутников на орбите Земли.

Также сообщалось, что глава NASA Билл Нельсон заявил, что США участвуют вместе с Китаем в гонке за первенство в космосе, а с Россией - сотрудничают.