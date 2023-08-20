С первой за 50 лет лунной миссией России произошло чрезвычайное происшествие. "Роскосмос", похоже, потерял контроль над аппаратом "Луна-25", который был запущен 10 августа и находился на лунной орбите.

Госкомпания вчера сообщила, что станции "был выдан импульс для перехода станции на предпосадочную орбиту" (то есть, ее готовили к посадке).

Но в ходе выполнения операции, "на борту автоматической станции произошла внештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр".

Других деталей не приводится. По официальной информации, специалисты пытаются разобраться в ситуации и устранить проблему.

Как позже заявили в "Роскомосе", российская лунная станция "Луна-25" скорее всего разбилась о поверхность спутника Земли.

Компания сообщила, что связь со станцией прервалась и, предположительно, "Луна-25" столкнулась с поверхностью Луны.

Вчера стало известно, что станция перестала отвечать на команды с Земли.

Напомним, это была первая за 50 лет лунная миссия России со времен СССР.

Отметим, что посадка аппарата на Луну была запланирована на 21 августа. Миссия должна была состояться еще в 2015 году, но ее несколько раз переносили. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне.

Мы также писали, что в начале июля SpaceX запустила в космос европейский телескоп "Евклид" для изучения "темной вселенной". Изначально "Евклид" предполагалось запустить на российской ракете, но после военного вторжения РФ в Украину от этой идеи отказались.