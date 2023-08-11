Россия запустила первую ракету на Луну после почти 50-летнего перерыва.

Об этом сообщает "Роскосмос".

Утром в пятницу, 11 августа, с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с лунной станцией "Луна-25".

Посадка станции в южной полярной области Луны, где обнаружены признаки водяного льда, ожидается 21 августа. Там в течение года космонавты будут проводить исследования.

Миссия должна была состояться еще в 2015 году, но ее несколько раз переносили. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне.

Предыдущая миссия "Луна-24" была отправлена в 1976 году.

Ранее мы писали, что в начале июля SpaceX запустила в космос европейский телескоп "Евклид" для изучения "темной вселенной". Изначально "Евклид" предполагалось запустить на российской ракете, но после военного вторжения РФ в Украину от этой идеи отказались.

А весной в NASA заявили, что планируют создать несколько баз на Луне вместо одной, как планировалось ранее. Они могут появиться в рамках лунной программы "Артемида".

Также в NASA объявили имена четырех астронавтов, которые будут участвовать в новой миссии полета на Луну. Полет миссии запланирован на ноябрь 2024 года.