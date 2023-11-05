Израиль впервые в мире сбил запущенную из космоса баллистическую ракету - СМИ
Впервые в мировой истории Израиль сбил ракету, запущенную из космоса.
Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Издание сообщает, что Израиль 30 октября сбил запущенную из Йемена баллистическую ракету, которая летела в сторону Эйлата. Она вошла в космическое пространство, но там ее сбила система противоракетной обороны Arrow.
Эта ЗРК предназначена для уничтожения объектов на высоте до 3500 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей.
В публикации говорится, что баллистическая ракета пролетела почти 1000 миль (свыше 1,5 тысяч км) над Аравийским полуостровом на пути к своей цели – израильскому портовому городу Эйлат. Но израильтяне отследили траекторию ее полета и перехватили при помощи указанного ЗРК в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте.
Ранее мы писали, что "Хезболла" ударила по Израилю новой мощной ракетой, которая еще не применялась.
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Спустя почти месяц стороны продолжают наносить массированные обстрелы. Проходят бои в туннелях.
ЦАХАЛ осуществляет третий этап операции – расширение наземное проникновение в сектор Газа.
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