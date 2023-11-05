Впервые в мировой истории Израиль сбил ракету, запущенную из космоса.

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание сообщает, что Израиль 30 октября сбил запущенную из Йемена баллистическую ракету, которая летела в сторону Эйлата. Она вошла в космическое пространство, но там ее сбила система противоракетной обороны Arrow.

Эта ЗРК предназначена для уничтожения объектов на высоте до 3500 км, а также для заатмосферного перехвата баллистических целей.

В публикации говорится, что баллистическая ракета пролетела почти 1000 миль (свыше 1,5 тысяч км) над Аравийским полуостровом на пути к своей цели – израильскому портовому городу Эйлат. Но израильтяне отследили траекторию ее полета и перехватили при помощи указанного ЗРК в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте.

Ранее мы писали, что "Хезболла" ударила по Израилю новой мощной ракетой, которая еще не применялась.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в израильских общинах.

Спустя почти месяц стороны продолжают наносить массированные обстрелы. Проходят бои в туннелях.

ЦАХАЛ осуществляет третий этап операции – расширение наземное проникновение в сектор Газа.

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