Председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер предоставил всем членам Конгресса для изучения разведданные о "серьезной угрозе национальной безопасности". Два источника, знакомых с этим вопросом, и официальный представитель США сообщили, что угроза связана с Россией.

Об этом передает CNN.

Многие источники, знакомые с этой разведывательной информацией, охарактеризовали ее как "очень чувствительную".

Ранее сегодня Тернер направил своим коллегам в Конгрессе письмо, в котором говорилось, что неотложным вопросом является "дестабилизирующий иностранный военный потенциал".

Один из источников, видевших разведданные, подтвердил, что "на самом деле это весьма тревожный и дестабилизирующий российский потенциал, о котором мы недавно узнали".

В письме коллегам Тернер также сообщил, что комитет по разведке Палаты представителей 13 февраля проголосовал за предоставление законодателям доступа к определенной информации для рассмотрения. По его словам, у законодателей есть время до пятницы просмотреть ее.

Тернер также призвал президента Джо Байдена рассекретить "всю информацию, касающуюся этой угрозы".

Заявление по этому поводу сделал и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Он сообщил, что обратился к законодателям из комитетов по поводу угрозы и в четверг проведет брифинг для лидеров Конгресса на эту тему. Однако отказался уточнить характер угрозы.

"В настоящее время я не в состоянии сказать что-либо еще с этой трибуны", — сказал он.

Салливан подчеркнул, что администрация Байдена "пошла дальше и использовала более творческие и стратегические подходы, занимаясь рассекречиванием разведданных в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая администрация в истории".

Вчера СМИ написали, что Владимир Путин через посредников предлагал США заморозить конфликт в Украине, но переговоры провалились.

В Кремле опровергли эту информацию.