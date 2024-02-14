Мессенджер Телеграм несет "угрозы для безопасности Украины", нужно "дать ответ на этот вопрос".

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов на брифинге.

"Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, которые представлены на этой платформе, вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", - заявил Юсов.

По его словам, Украина пытается выстраивать коммуникацию с администрацией Телеграм, но это дается тяжело.

"Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", - подытожил представитель ГУР.

Ранее заблокировать популярнейший мессенджер в Украине призывал глава СНБО Алексей Данилов.

Также мы писали, что о запрете Телеграм думают и представители IT-индустрии Украины.