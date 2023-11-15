Секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил "базовое требование" к Telegram: деанонимизация Telegram-каналов.

Об этом он написал в своем Фейсбуке.

Чиновник недоволен тем, что в мессенджере пользуются популярностью анонимные паблики, и считает, что в таких сообществах РФ ведет свою пропаганду, зачастую маскируясь под яркими проукраинскими названиями.

"Главная опасность, из которой вытекает и базовое требование к Telegram-каналам, - это деанонимизация их деятельности. Ответственные за распространение информации, охватывающей и влияющей на миллионную аудиторию, должны быть известны", - пишет Данилов.

Он отметил, что в Telegram-каналах отсутствует "какая-либо ответственность за распространение непроверенной, сфальсифицированной и заведомо манипулятивной информации".

"С учетом этих особенностей российский режим широко использует Telegram-площадки с целью попыток дестабилизации украинского общества", - сообщил Данилов.

Ранее секретарь СНБО уже выступал за запрет Telegram в Украине.

При этом, по данным опроса КМИС, главным источником информации для украинцев во время войны стали именно Telegram-каналы (44% украинцев сейчас получают информацию из Telegram-каналов, 43% - по телевидению).

"Страна" поговорила с представителями IT-индустрии, чтобы выяснить, насколько вообще реально заблокировать этот мессенджер в Украине.