Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в командовании нет места людям, которые не верят в победу Украины.

Об этом он написал в колонке для одного из украинских изданий.

"Воля – основа борьбы. Уверенность в победе и ценности свободы – абсолютный императив. Людям, которые не верят в победу, не место во власти и командовании. Если россиянам не удалась молниеносная война, почему должна удастся затяжная? Основание для поражения никуда не исчезло", - сказано в тексте Данилова.

По его словам, с началом войны Украина не только сохранила производственные мощности, но и с каждым месяцем наращивает их количество и номенклатуру продукции. И дальше будет только рост показателей.

Напомним, на прошлой неделе большой резонанс получила статья в Time, в которой говорилось о том, что в окружении Владимира Зеленского и в командовании ВСУ есть люди, которые не разделяют уверенность президента в военной победе.

А буквально следом после выхода материала вышли статья и интервью главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале Economist о тупике на фронте.