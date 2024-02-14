Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицает, что президент РФ Владимир Путин предложил заморозить войну в Украине, но США это отвергли.

Об этом сообщает российские СМИ.

"Нет, это неправда",— сказал он.

Накануне агентство Reuters сообщало, что Путин передал США такое послание через посредников. Он хотел прекратить войну по текущей линии фронта, оставив за РФ захваченные территории. Также американцы через посредников сообщили Москве, что не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины, и поэтому переговоры закончились неудачей.

Ранее в России заявляли, что мирные переговоры возможны только на условиях "признания новой реальности".

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.

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