В Кремле отрицают информацию американской разведки о планах РФ разместить ядерное оружие в космосе.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал это слухами и "очередной уловкой Белого дома".

Ранее в Конгрессе США заявили об "угрозе национальной безопасности" США. Издание The New York Times сообщило, что Соединенные Штаты проинформировали Конгресс и своих союзников в Европе о новых разведданных о российском ядерном потенциале, который может представлять международную угрозу.

"Официальные лица заявили, что новая разведка серьезна, но этот потенциал все еще находится в стадии разработки, и Россия его не развернула. Следовательно, по их словам, это не представляет серьезной угрозы Соединенным Штатам, Украине или европейским союзникам Америки", – говорится в статье

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что речь идет о желании русских отправить ядерное оружие в космос.

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