Сегодня утром на восточном направлении украинские военные сбили три российских самолёта. Об этом сообщает командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"На восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35!", - написал он.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российские самолеты были сбиты во время ударов управляемыми авиабомбами по позициям украинских войск.

Ранее Генштаб ВСУ официально сообщил об уничтожении большого десантного корабля "Цезарь Куников" в море возле Алупки. Операцию провели ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины.

Война в Украине идет уже 724-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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