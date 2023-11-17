Минобороны РФ утверждает, что на пути к Крыму россияне уничтожили катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ и семь безэкипажных катеров.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"17 ноября в ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были уничтожены из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота", - сказано в сообщении.

Украинские военные этой информации не комментировали.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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