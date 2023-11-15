Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 15 ноября.

Сводка появилась в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 58 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки, Ивановки и Петропавловки,

Лиманском – в районе Надежды Луганской области,

Бахмутском – в районах Клещеевки и Андреевки,

Авдеевском – в районах Новокалиново, Авдеевки и Первомайского,

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки,

Шахтерском – в районах Пречистовки и Старомайорского,

Запорожском – вблизи Новодаровки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла 4 ракетных и 29 авиаударов, совершила 46 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 13 ударов.

Война в Украине идет уже 630-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российская армия усилила штурмы на ряде направлений: под Авдеевкой, Купянском и Донецком. Продолжаются бои вокруг Крынок на левобережье Херсонской области. Там без существенных изменений.

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