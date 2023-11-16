Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 16 ноября.

Информация появилась на странице командования в Фейсбуке.

Главное в сводке Генштаба:

1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

2. Всего произошло 62 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районах Синьковки и Петропавловки;

Бахмутском – в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки;

Авдеевском – восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского;

Марьинском – в районах Марьинки и Новомихайловки;

Шахтерском – в районе Старомайорского;

Запорожском – в районе Работино и западнее Вербового.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.



4. Армия РФ нанесла девять ракетных и 31 авиаудар, совершила 26 обстрелов из РСЗО и нанесла удар 18 "Шахедами".

5. Авиация ВСУ нанесла два удара. ПВО ВСУ уничтожила 16 "Шахедов".

Ранее мы публиковали видео, как Воздушные силы ВСУ сбивают "Шахеды".

Война в Украине идет уже 631-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 630-го дня масштабного вторжения. Наиболее горячей точкой фронта остается Авдеевка. По данным западных СМИ, армия РФ продвигается к западу от железнодорожной ветки, обходя Авдеевку с севера. Из разных источников поступает информация и об увеличении динамики продвижения российских войск под Купянском. Также не теряет актуальности тема западной помощи Украине. В США Палата представителей продлила временное финансирование правительства без выделения средств Украине.

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