Генштаб ВСУ официально сообщил об уничтожении большого десантного корабля "Цезарь Куников" в море возле Алупки.

Операцию провели ВСУ и Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

Сообщается, что в момент поражения российский корабль находился в территориальных водах Украины возле Алупки в Черном море.

ГУР публикует видео удара по российскому десантному кораблю "Цезарь Куников".

Сообщается, что поражение наносилось морскими дронами "Магура".

Напомним утром в СМИ появилась новость, что ВСУ подбили российский десантный корабль "Цезарь Куников". Позже ГУР подтвердил, что корабль затонул. Удар наносился морскими дронами.

Ранее Стратком ВСУ заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота России. Украинские военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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