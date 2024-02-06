С начала полномасштабного вторжения РФ Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота России.

Об этом сообщает Стратком ВСУ.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, украиснкие военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку.

По данным из открытых источников, по состоянию на начало широкомасштабного вторжения черноморский флот России насчитывал 74 боевых корабля.

Напомним, 1 февраля российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота был уничтожен в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников. Сообщалось, что корабль был атакован морскими дронами MAGURA V5 украинского производства.

Осенью украинские военные поразили два российских патрульных корабля проекта "Василий Быков".

Война в Украине идет уже 713-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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