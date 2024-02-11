Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление улучшенного безэкипажного катера (БЭК) Magura.

Об этом он сообщил в подкасте "Слон".

Важно, что теперь это не просто дроны-камикадзе, а морские боевые платформы, которые смогут осуществлять разведку, минирование, а также наносить поражения не самоуничтожаясь, и возвращаться на базу.

Этот БЭК с боевой частью более 300 кг, дальность – 450 морских миль (примерно 833 километра). По его словам, новый катер готовится для новых заданий "с новыми сюрпризами".

Напомним, 1 февраля морские дроны поразили российский корабль "Ивановец". Сообщалось, что судно находилось на рейде озера Донузлав в Крыму и "в результате ряда прямых попаданий в корпус" дало крен на корму и затонуло.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что российский ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота был уничтожен в результате шести прямых попаданий украинских морских беспилотников.

Война в Украине идет уже 718-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.