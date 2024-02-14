Украинские паблики показали видео взрыва в Черном море, в районе крымского Симеиза. Позже появилась информация о поражении российского корабля.

Как сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в ГУР, в Черном море был подбит и затонул российский десантный корабль "Цезарь Куников". Жители крымского побережья сообщали о взрывах.

Российские военные паблики подтверждают удар ВСУ по десантному кораблю "Цезарь Куников". Они пишут, это произошло в районе Кацивели у южного берега Крыма.

По данным пабликов РФ, удар наносился морскими дронами. Официально в России комментариев пока не давали

Напомним, 1 февраля ГУР заявил об уничтожении российского ракетного катера в Крыму.

Ранее Стратком ВСУ заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина вывела из строя около 33% боевых кораблей Черноморского флота России. Украиснкие военные вывели из строя 24 российских корабля и одну подлодку.

Война в Украине идет уже 721-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются заявления украинских военных о сложной ситуации на Авдеевском направлении. И о том, что в город прислали подкрепление. Под Бахмутом россияне могли продвинуться севернее Ивановского.

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