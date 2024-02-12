Украина догнала Россию по количеству беспилотников-камикадзе дальнего радиуса действия.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в подкасте "Слон", опубликованном на YouTube-канале "Дия".

"Если говорить о нише "Шахедов" и дальних дронов, я просто процитирую главу ГУР Кирилла Буданова. Он несколько дней назад в интервью сказал, что у нас есть паритет по этим дронам. Я скажу, что это правда. У нас до десяти производителей, которые производят дальние дроны-камикадзе", - сказал глава Минцифры.

Федоров объяснил, что производство беспилотников дальнего радиуса действия ограничивается только финансированием. Но производство продолжает масштабироваться.

"Можно производить тысячи этих дронов. Уже произведены тысячи, почти каждый день где-то горит на территории России. И это можно масштабировать. За полгода мы догнали Россию по количеству. Россия должна понимать, что мы будем дальше масштабироваться, и мы только начали", - заявил министр.

Ранее в том же подкасте Михаил Федоров анонсировал появление улучшенного безэкипажного катера Magura. По словам главы Минцифры, новый катер готовится для новых заданий "с новыми сюрпризами".

Между тем в РФ заявили, что собираются наращивать производство FPV-дронов и вложить в эту сферу миллиард долларов.