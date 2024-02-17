Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на Мюнхенской конференции прокомментировал отступление ВСУ из Авдеевки.

Он заявил, что отступление из города было необходимо, чтобы спасти жизни солдат.

"Абсолютно логичное, справедливое и профессиональное решение (выйти из Авдеевки, - Ред.) сохранить наших людей. Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита", - сказал президент.

По его словам, причиной оставления Авдеевки стал "искусственный дефицит оружия".

"Украина может победить. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность", - сказал Зеленский.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки - с целью сохранения жизней солдат.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что во время отхода с позиций в Авдеевке часть бойцов ВСУ попали в плен.