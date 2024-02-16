Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом Зеленский сообщил во время пресс-конференции в Париже.

Документ был подписан в Елисейском дворце.

"Мы полны решимости стоять бок о бок с Украиной, чтобы Россия проиграла войну", - заявил Макрон после подписания документа.

Соглашение подписано на 10 лет, но будет действовать пока Украина не вступит в НАТО, добавил он. Кроме того, Франция, по словам Макрона, выделит еще 6 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году.

Накануне Зеленский заключил соглашение о безопасности с Германией. Документ он подписал с немецким канцлером Олафом Шольцем.

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