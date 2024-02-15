Президент Украины Владимир Зеленский подпишет соглашение о "гарантиях безопасности" Франции для Украины во время рабочей поездки в Париж.

Об этом сообщает французская газета Liberation со ссылкой на Елисейский дворец.

Напомним, что на днях Владимир Зеленский отправится в турне по Западной Европе. Запланированы визиты в Мюнхен, Берлин, Париж и, возможно, Лондон. Цель поездки - призвать лидеров стран выделить больше денег для Киева на фоне сокращения поддержки со стороны США.

По данным СМИ, Германия также подпишет с Украиной соглашение о "гарантиях безопасности" в ходе этой поездки.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдёт с 16 по 18 февраля в Германии.

Напомним, что Британия пока единственная подписала подобный договор с Киевом. При этом документ не содержит никаких обязательств Лондона вступать в войну на стороне Украины в случае нового нападения РФ. На такой случай в договоре прописано лишь несколько обязательств Британии: в течение 24 часов начать консультации о дальнейших действиях, предоставить Украине различную военную помощь и военную технику, ввести против РФ санкции.